وزير النقل يوجه بتجديد الأرصفة المتهالكة بمحطة السكة الحديد بالمنيا

وجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته محافظة المنيا لتفقد محطة سكة حديد المنيا، بتجديد أي أرصفة قطارات متهالكة، كما طالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، مؤكدا أنه لا مكان لأي مقصر في العمل.وأجرى الوزير جولة داخل محطة سكك حديد المنيا، حيث أكد خلال الجولة ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.وشدد وزير النقل على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل لمحافظة المنيا، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في إطار تفقد الوزير لمحطة السكة الحديد والورش الإضافية.كما تفقد الوزير والمحافظ الورش الإضافية، حيث شدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل، كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها.من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ومنها على وجه الخصوص قطاع النقل، حيث تم الانتهاء من 693 مشروعا بقطاع الطرق من أهمها محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالي 24 كم وعرض 21 م، بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي، من القاهرة إلى المنيا، وما يخص محافظة المنيا مسافة 97 كم، بتكلفة 1.200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدد 23 مشروعا في قطاع الطرق والنقل، وسيلتقي وزير النقل بالسائقين والإداريين بمحطة سكك حديد المنيا.