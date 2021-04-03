تأجيل محاكمة عامل ضبط ببندقية خرطوش في البساتين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عامل بإحراز بندقية خرطوش دون ترخيص بالبساتين لليوم الاول من دور شهر يونيو لإعلان المتهم.عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وامانة سر ممدوح غريب.كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أحرز سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش بدون ترخيص.وكشفت شهادة معاون مباحث قسم البساتين بأن مصدره السري دله على اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصر المتهم أشهر لرؤياه سلاح أبيض لمقاومته وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته على "بندقية خرطوش".