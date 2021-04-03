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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تؤكد: توزيع لقاحات كورونا يؤتي ثماره

السبت 03/أبريل/2021 - 01:53 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
أ ش أ
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم السبت، أن عملية توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا تؤتي ثمارها ويتم إحراز تقدم جيد.

وقال كورتس، في رسالة بالفيديو اليوم السبت بمناسبة حلول عيد القيامة، وفق التقويم الغربي، إن أي شخص يريد تلقى لقاح كورونا سوف يحصل على الأقل على الجرعة الأولى خلال الأيام المئة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يعني أن العودة إلى الحياة الطبيعية سوف تتحقق بحلول الصيف المقبل.

وأضاف أن الفترة الحالية شاقة للغاية وتتطلب إجراءات صارمة ولكن سوف يعقبها استرخاء ووضع أفضل فى البلاد، مشيرا إلى أن الصعوبة الحالية تكمن فى منع زيادة العبء على المستشفيات وبخاصة في وحدات العناية المركزة.

وتوقع كورتس الانتهاء من تطعيم كل المسنين في شهر مايو المقبل، ومن ثم سوف يهدأ الوضع في المستشفيات على نحو كبير، وبعد ذلك سوف تتمكن الحكومة من اتخاذ الخطوات الافتتاحية التي ينتظرها الجميع بشوق، وبخاصة فتح الفنادق والمطاعم وعودة السياحة.

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