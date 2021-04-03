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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7.6 مليون ماليزي فقط سجلوا لتلقي لقاح كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، اليوم السبت، إن عدد الأشخاص الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19) من خلال التطبيق الذي أطلقته الحكومة لا يزال منخفضا، مقارنة بإجمالي عدد الماليزيين وغير المواطنين المؤهلين للتطعيم.

وأوضح محي الدين، أنه حتى يوم أمس، قام 7.6 مليون شخص فقط من أصل 26.7 مليون شخص مستهدف، بالتسجيل من خلال التطبيق، حسبما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية الرسمية.

وأضاف، خلال افتتاحه حملة التبرع بالدم 2021: "أنا أعتبر هذا الرقم صغيرًا بالتأكيد، يعد هذا أمرًا مهمًا للوصول إلى المستوى المطلوب لاحتواء انتقال كوفيد-19 بشكل أكثر نجاحًا وفي نفس الوقت لتنشيط أو استعادة اقتصاد البلاد بسرعة أكبر"، مبينا أن "هناك ارتباط بين تنفيذ خطة اللقاح وتعافي اقتصاد أمتنا".

وحث رئيس وزراء ماليزيا الجهات المعنية على التواصل مع الأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل بعد، وتزويدهم بمزيد من المعلومات لمساعدتهم على التسجيل من خلال التطبيق.

وقال إن "جائحة كوفيد-19 أصابت البلاد والعالم، وأن المشكلة لم تحل بعد مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد في المجتمع"، حاثًا المواطنين على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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