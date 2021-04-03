وزير التموين يصل «الأعلى للإعلام» لحضور جلسة حول استراتيجية استقبال رمضان

وصل منذ قليل د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لحضور الجلسة الحوارية التي يعقدها المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول استراتيجية الوزارة لاستقبال شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.ومن المقرر أن يتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية ووجود محزون لها، وكذلك دور الوزارة في شهر رمضان والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير الوزير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.