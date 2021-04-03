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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى بشبكة الفايبر في مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 01:27 م
شبكة الفايبر في مصر
شبكة الفايبر في مصر
طارق عتمان
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قالت الدكتورة سالى رضوان نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى باستخدام شبكة الألياف الضوئية ومن المستهدف أن يرتفع العدد ليصل إلى 32.5 ألف مبنى فى غضون 24 شهرًا.

وأضافت رضوان، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، أنه على الصعيد التشريعى فقد تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى عام 2020، والذى يحكم العلاقة بين مالى البيانات والمستخدمين وهو جانب مهم لتمكين الاقتصاد الرقمى.

وعلى صعيد الابتكار قالت رضوان إن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثانية في حجم هذه الاستثمارات.

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