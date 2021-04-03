7 حالات وفاة بين متلقي لقاح أكسفورد في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 7 حالات وفاة بين متلقي لقاح أكسفورد أسترازينيكا بالإضافة لحالات تجلط أخرى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إنها حددت 30 حالة من حالات حدوث تجلط دموي نادر بعد استخدام لقاح أسترازينيكا، بزيادة 25 حالة عما أفادت به الوكالة سابقا.وأوضحت الوكالة أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث تجلط بعد استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا "بايونتيك وفايزر".وقالت الوكالة، إن 7 ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة.وأكدت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح في الوقاية من كورونا تفوق بكثير أي خطر محتمل للإصابة بجلطات الدم.