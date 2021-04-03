جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، غدا الأحد، حفل تسليم عقود الوحدات السكنية التى سبق طرحها للتوزيع فى قرعة علنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمختلف كليات وقطاعات الجامعة.وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن الحفل مقرر إقامته فى فى الهواء الطلق فى موقع مجمع العمارات المخصص لمنتسبي الجامعة، حيث من المقرر توزيع عقود الوحدات السكنية على نحو ٤٨٠ منتفعا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بحضور نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات العمل الجامعي والإدارى وقيادات جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.