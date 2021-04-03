حبس عاطلين لسرقة المتاجر بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة متاجر بأسلوب كسر القفل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الآثم.وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلين.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.