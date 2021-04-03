مقتل 3 أشخاص وفقدان العشرات إثر انهيار منزل في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان العشرات؛ إثر انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بعد اشتعال النيران به في العاصمة (بانكوك).وأفادت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السب، بأن اثنين من الضحايا من قوات الإنقاذ، وكانا يحاولان إخماد الحريق، فيما كان الثالث من سكان العقار.وأضافت الشرطة أن هناك عددا من الأشخاص ورجال الإنقاذ لا يزالوا تحت أنقاض المنزل المنهار، وجاري تكثيف جهود البحث عنهم وإنقاذهم.