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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ البحيرة لوفد «رياضة النواب»: «حياة كريمة» أسقطت معاقل الإخوان

السبت 03/أبريل/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية، يعادل ما تحقق من إنجازات خلال 100 عام.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد من لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وذلك في إطار تفقد اللجنة لعدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن هناك تعاون تام بين السلطة التنفيذية والتشريعية، من أجل تحقيق مصلحة المواطن، حيث يمتاز نواب البرلمان عقب ثورة 30 يونيو، بأنهم نواب يعبرون عن الشعب وحريصون على مصلحة المواطن، ولا ينظرون للمصالح الشخصية مثلما كان يحدث سابقا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك في كافة الاتجاهات بسرعة فائقة وهو ما انعكس على تحقيق إنجازات كبيرة، وما نشاهده من ارقام بشأن حجم الانجازات يجعل ما تم علي الارض حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يفوق ما تحقق خلال 100 عام مضت.

وتابع: "سرعة معدلات انجازات الدولة تنعكس علي المحافظات وهذا ما يحدث في محافظة البحيرة حيث تم انشاء 12 كوبري لخدمة المواطنين وهو رقم لم يتحقق من قبل فضلا عن رصف 1000 كيلو متر طرق ".

وأشار إلى أن نواب البرلمان شركاء في نجاح الحكومة باعتبارهم عين السلطة التنفيذية علي المشكلات التي تواجه المواطنين لافتا الي انه تم اعتماد عدد كبير من مراكز المحافظة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وكشف أن مبادرة حياة كريمة اقتحمت مراكز الاخوان ودخلت في عمق دارهم، وذلك للقضاء علي عمليات التضليل التي يقومون به مع المواطنين قائلا: "قطعتا الطريق علي الاخوان حتي لا يخدعوا المواطن البسيط بان الدولة لم تقدم له شئ ".

وأشار إلى أن المشروعات الكبري بمحافظة البحيرة، ساهمت في زيادة نسبة المشاركة السياسية للشباب في بالاستحقاقات الانتخابية، وحققت الدولة المركز الاول في اعلي نسبة تصويت في تعديل الدستور، علي مستوي المحافظات وكانت من ضمن المحافظات الأولي في التصويت في انتخابات البرلمان.

وأوضح أن من ضمن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي سبيل المثال وليس الحصر ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات الصرف من 7% الي 40%، وذلك علي الرغم من مشروعات الصرف مكلفة حيث تصل تكلفة المحطة الواحدة ٥٠٠ مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة ان الدولة استطاعت توفير ميزانية كبيرة، من خلال الحفاظ علي المال العام والقضاء علي الفساد متابعا: "منعنا سرقة الفلوس " فضلا عن تعظيم الموارد.

واستطرد حديثه:" اصبح لدينا دولة تتحرك بمنظومة المؤسسات والشعب المصري ملتف حول قيادته الحكيمة وهو ما قطع الطريق علي اصحاب المؤامرات ".

واتفق النائب حمدي ابو خشيم، عضو مجلس النواب، مع حديث محافظ البحيرة مؤكدا أن الانجازات التي تحققت علي أرض المحافظة غيرت ثقافة الشباب بعد ان كانت جماعة الاخوان الارهابية تسيطر عليهم.

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