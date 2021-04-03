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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية: الحفاظ على الحرف التراثية ودعم العاملين بها

السبت 03/أبريل/2021 - 01:23 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، إنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال مراكز تدريب متخصصة، تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.

وأكد وزير التنمية المحلية عزم الوزارة تعميم تجربة تنمية التكتلات الاقتصادية الجارية حاليا بمحافظتي قنا وسوهاج، على باقي محافظات الجمهورية استنادًا إلى الميزات النسبية المرتبطة بموارد كل محافظة.

وأضاف أن الهدف من تلك الخطط هو تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة والتنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.

وأشار إلى متابعة الوزارة أولًا بأول لمنصة "أيادي مصر" والتي تم تدشينها خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى" وهى أول منصة إلكترونية متخصصة في ترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تصنعها السيدات المصريات وأفراد الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة استغلال كل الميزات التنافسية للقرية المصرية في كافة المجالات وتقديم كل الدعم لنجاح تلك المنصة للمساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكان الوزيرالتنمية المحلية، عقد عددًا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التللي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

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