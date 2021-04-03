السكة الحديد: 45 دقيقة تأخيرات الوجه القبلى

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات قطارات الوجه البحري وصلت إلي ما يقرب من ٣٥ دقيقة، اليوم السبت.وأوضحت المصادر في تصريحات للدستور، أن تأخيرات الوجه القبلي وصلت إلي ما يقرب من ٤٥ دقيقة، لافتة إلى أن التأخيرات ناتجة عن أعمال التطوير التي تتم في المزلقانات من تغير نظم الإشارات وتحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.