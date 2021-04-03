إصابة حارس عقار وزوجته وأطفاله في اشتعال أنبوبة بوتاجاز بالجيزة

أصيب حارس عقار وزوجته وأطفاله الثلاثة في حريق بشقتهم بالجيزة، نتيجة اشتعال النيران في أنبوبة بوتاجاز.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في شقة بالجيزة ووجود مصابين، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لإسعافهم، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.وأشارت التحريات الأولية والكشف الطبي على المصابين أنهم أصيبوا بحروق متفرقة بالغة تتراوح نسبتها من 30 إلى 50 في المائة، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، فيما حجز بعضهم داخل غرفة الرعاية المركزة.كما تبين أن الحادث ناتج عن حريق وليس به شبهة جنائية، وأن الأب فوجئ باشتعال النيران أثناء تجربة تبديل أنبوبة البوتاجاز، وأصيبت زوجته وأولاده عندما حاولوا إخماد النيران.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.