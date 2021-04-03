1651 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة، و4 حالات وفاة في مدينة القدس.وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضا.