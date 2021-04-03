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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني: تعميم تهمة الفساد يصب في مصلحة الفاسدين الحقيقيين

السبت 03/أبريل/2021 - 01:28 م
ميشال عون
ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تعميم الاتهام بارتكاب جرائم الفساد على جميع السياسيين ومن يتولون الشأن العام في لبنان، أمر غير صحيح، ويصب في مصلحة الفاسدين الحقيقيين.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريح مقتضب اليوم، إن "أول خطوة في محاربة الفساد تتمثل في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح، أما تعميم التهمة فيصب في مصلحتهم لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام".

ويأتي موقف الرئيس اللبناني في ظل تصاعد الاتهامات من قبل قوى سياسية خارج السلطة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات احتجاجية لبنانية، فضلا عن تصريحات لمسئولين سياسيين دوليين بحق المنظومة السياسية الممسكة بزمام السلطة في لبنان، بارتكاب جرائم فساد وعدوان على المال العام واستنزاف مقدرات الدولة على نحو تسبب في التدهور الحاد الراهن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد.

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