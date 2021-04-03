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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 120 عملية جراحية للعيون بدعم من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:18 م
عملية جراحية للعيون
عملية جراحية للعيون
أسوان_إسراء توفيق
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انطلقت فعاليات القافلة الطبية (شعاع نور) تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لإجراء العمليات الجراحية المجانية للعيون لأبناء المحافظة من محدودى الدخل والأكثر احتياجًا، حيث يتم تنفيذها بدعم مالي 500 ألف جنيه تبرعت بها مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، ضمن مبادرة "ليلة القدر" بالتنسيق مع جمعية سوا للتنمية والتدريب بأسوان.

وقد كلف اللواء أشرف عطية العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للاطمئنان على أعمال القافلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور شاذلي محمود رئيس مجلس إدارة جمعية سوا.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، والتى أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الإجتماعى المتكامل مما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويرى والمستقبلى للراحلين مصطفى وعلى أمين، واللذان أثروا بكتاباتهم وإنفراداتهم وجرأتهم في الحياة الصحفية والسياسية ولم يكتفوا بدورهم الصحفى المتميز بل اقتحموا أيضًا العمل الخيرى من أوسع أبوابه ليتركوا لنا ميراث عظيم وسلسال ممتد لعشرات السنوات من العطاء اللامحدود، مقدمًا شكره أيضًا لجمعية سوا للتنمية والتدريب على مشاركتها الجادة في أعمال هذه القافلة للتأكيد على روح التكافل الاجتماعي، وليساهم ذلك فى رسم البسمة وإدخال البهجة والسرور على العديد من أبناء المجتمع الأسواني.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال القافلة تستمر على مدار يومى الجمعة والسبت 2 و3 أبريل الجارى داخل مركز ماسة للعيون وتستهدف إجراء 120 عمليات جراحية للعيون، بجانب إجراء التحاليل ومقاسات العدسات والتنقلات للحالات من المدن والمراكز، وكذا صرف الأدوية والعلاج بشكل مجاني، وتشمل العمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وقنوات دمعية وتجميل وذلك على أيدي أستشاريين متخصصين في هذا المجال.

وكان قد سبق البدء في إجراء العمليات الجراحية تنفيذ زيارات منزلية بالتعاون بين الجمعية ومديرية التضامن الإجتماعي للتعرف الميداني علي مدي الإستحقاق الفعلي للحالات التي تم اختيارها بمنتهى الشفافية لتحقيق العدالة الكاملة بين مواطني أسوان بمختلف المراكز والمدن، وشملت المستندات الورقية إجراء البحث الإجتماعي بكل وحدة اجتماعية، بجانب إعداد تقرير طبي تفصيلى للمريض وتشخيص نوع العملية مرفق بهم صورة البطاقة الشخصية وإستمارة البحث الخاصة بجمعية سوا.

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