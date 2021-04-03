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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

السبت 03/أبريل/2021 - 01:17 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن اهتمام الوزارة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وهو ما يتماشى مع التوجهات الرئاسية بشأن أعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناول الاجتماع آليات الإسراع في تنفيذ خطط عمل تطوير المرحلة الأولى من التكتلات الاقتصادية والتي تحوي حزمة من التدخلات والمشروعات الجاري تنفيذها بالإتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين.

وأضاف أنها تشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.

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