محافظ القليوبية للأيتام: «أنا زي بابا لو احتجتوا أي حاجة»

استضافت مدرسة الشبان ببنها احتفالية محافظة القليوبية بيوم اليتيم، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونائبيه الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، واللواء هشام خشبة السكرتير المساعد ومصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، وولاء صلاح الدين مديرية التواصل المجتمعي بالمحافظة، وعددا من الشخصيات العامة منهم الدكتور أحمد السقا نائب رئيس الغرفة التجارية، ووائل ماجد مدير جهاز تنمية المشروعات.وتم خلال الاحتفالية تقديم فقرات فنية من التنورة والمهرجات وبعدها سلم المحافظ هدايا للأطفال المشاركون في الاحتفالية وعددهم ٦٠ طفل وطفلة من دور الأيتام المختلفة.كما تم الاستعانة بعدد من شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة أجيال مصر "لعمل حفلا للأطفال والألعاب الرياضية لهم كما تم توزيع الهدايا العينيه ووجبات طوال اليوم وايضا العصائر عليهم.شارك المحافظ الأطفال في الالعاب الرياضية منها كرة القدم وكرة اليد والبينج بونج والالعاب الترفيهيه للصغار، وهنأ المحافظ الأطفال بيوم اليتيم قائلا: "أنا زي بابا لو احتجتوا أي حاجة" وتمني من المشاركون في الاحتفالية تكرار إقامة الأيام المفتوحة للأطفال الأيتام لإدخال السرور والبهجة عليهم.