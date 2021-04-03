رزان مغربي تسجل أغنيتين لطرحهما في موسم الصيف أو العيد

تستعد النجمة رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين خلال موسم الصيف أو العيد حيث تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان الذي يحل علينا بعد أيام قليلة الذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.وقالت رزان مغربي في تصريحات صحفية أن الأغنية الأولى من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع ويسام عبد المنعم وقريبا سوف تفصح عن التعاون مع الأغنية الثانية كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبث الروح في نفوس الأشخاص القلقين ولأول مرة تقدم عمل مختلف ومميز عما قدمته من قبل.والأغنيتين من إنتاج الشركة المتميزة بأعمالها شركة لايف ستايل، حيث حرصت رزان مغربي على توجيه رسالة شكر لها كونها تلقي الضوء على نجوم الفن العربي ومساندتها للنجوم وعلي رويتها الفنية الجميلة.يذكر أخر أعمال الفنانة روزان مغربي في السينما فيلم صابر وراضي، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، يقع رجل أعمال مع مواطن بسيط، كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها، وهو ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حسن، بطولة الفنان أحمد آدم، محسن محيي الدين، يسرا المسعودي محمد مهران.