افتتاح مشروع صرف صحي «دلاص» بـ60 مليون جنيه في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، مشروع الصرف الصحي بدلاص مركز ناصر بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيها تقريبًا، والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى،حيث يخدم المشروع 18 ألف و500 نسمة، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي الذي يتضمن افتتاح وتشغيل مشروعات خدمية عديدة، والتي تأتي في إطار الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.وتفقد المحافظ مكونات المشروع والتي تشمل محطة رفع قدرة 124لترثانية، وشبكات إنحدار بطول 17655 متر طولى وبأقطار وبأقطار تبدأ من 160مم وصولا للخط الرئيسى قطر 700 مم، وخط طرد قطر 500 مم باستخدام مواسير نوعية GRP بطول 6650 متر طولي من محطة الرفع الكائنة بناحية دلاص مارا أسفل مصرف الزيتون بعدًاية دفع موجه وصولا لمحطة رفع صرف صحى ناصر.