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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إضاءة مبنى تعليم مطروح باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمى للتوحد

السبت 03/أبريل/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بإضاءة مبنى الديوان العام، باللون الأزرق، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد.

وأكد عاطف سلامة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمرضى التوحد، وذلك بالتوجيه بإنارة كافة المنشآت التعليمية باللون الأزرق كشكل من أشكال الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا، كما حددته هيئة الأمم المتحدة.

وأعلن عن تنفيذ دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد لـ10 آلاف من معلمي وأخصائي التعليم العام، بالتعاون مع الكليات المتخصصة مثل (جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة بنها، وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق وكلية علوم الإعاقة ببني سويف).

وأشار إلى أن الوزارة تحتفل باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد سعيًا للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم.

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