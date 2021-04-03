«الصناعات المعدنية»: تطوير «الدلتا للأسمدة» مؤشر إيجابي

قال رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية المهندس خالد الفقي، إن بيان وزارة قطاع الأعمال العام، الصادر يوم الخميس، بشأن التراجع عن نقل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، والعمل على تطويرها والنهوض بها، يؤكد أن الحكومة بدأت تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه أكثر من مرة بحماية الصناعة الوطنية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والحفاظ على العمالة المصرية.وأكد أن قرار التطوير بدلًا من النقل أو التصفية هو مؤشر إيجابي نحو شركات مماثلة خاصة شركة الحديد والصلب الصادر بشأنها قرار بالتصفية بنهاية 2020 الماضي، وسط غضب عمالي وشعبي كبير نظرا لدور هذه الشركة الاستراتيجية في خدمة الإقتصاد الوطني وقت الأزمات والمحن والأوبئة، داعيًا إلى إعادة النظر في قرار تصفية شركة الحديد والصلب نظرًا لامتلاكها كل مقومات النجاح والتطوير.ووجه الفقي الشكر والتقدير لصاحب قرار تطوير شركة الدلتا للأسمدة من القادة السياسية، مثمنًا في الوقت ذاته دفاع النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي واللجنة النقابية عن هذه الشركة العمالة، وعن مصالح عمالها البالغ 2500 عامل.