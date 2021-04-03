«الاتصالات»: الاستثمارات السنوية للذكاء الاصطناعى تصل إلى تريليون دولار

قالت الدكتورة سالى رضوان نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الذكاء الاصطناعى، إن معدل نمو قطاع الاتصالات سنويا يصل إلى 16% ويساهم بنسبة 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى عبر 280 ألف شخص يعملون بالقطاع، موضحة أن الوزارة رصدت 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتدريب الشباب على الابتكارات الحديثة لسوق العمل.وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة اليوم، أن مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ستبلغ 7.5% بحلول عام 2030.وقالت نائبة الوزير، إن الحكومة بدأت فى تطبيق عمليات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من القطاعات المتمثلة فى الزراعة والمدن الذكية والثقافة والسياحة كما تعمل على تحسين أداء المنظومة الحكومية.وأشارت إلى أن الاستثمارات السنوية للذكاء الاصطناعى تتراوح بين 100 مليار دولار إلى تريليون دولار فى عدة قطاعات مختلفة تضم الصحة والتصنيع والخدمات المالية.