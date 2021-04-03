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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواصلة مجموعات التقوية المجانية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد

السبت 03/أبريل/2021 - 01:11 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مواصلة تنفيذ مجموعات تقوية مجانية ومراجعة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح النيلي، أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية، يتم تنفيذ مجموعات تقوية ومراجعات لطلاب إتمام الشهادة الثانوية بالتعاون مع مجموعة من المعلمين المتميزين ذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية بالشعبتين العلمية والأدبية، مشيرا إلى تجهيز قاعات المحاضرات وتعقيمها مع إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لحماية الجميع.

وفي نفس السياق شهدت إدارة الداخلة التعليمية، محاضرات بمادة علم النفس فيما شهدت إدارة بلاط التعليمية محاضرات بمادة الفيزياء للمجموعة العلمية والتاريخ للمجموعة الأدبية، متمنيا لجميع طلابنا التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

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