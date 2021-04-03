آخرها «هجوم نوح جرين».. أبرز الحوادث في محيط الكونجرس الأمريكى

2020 اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب:

1854 مشاحنات تطورت لرفع الأسلحة..

1856 مشاحنات بين النواب وصلت للقتل:

1947 إطلاق نار على سيناتور لولاية أوهايو:

1954 حادث إطلاق نار على نواب:

1983 انفجار قنبلة على يد منظمة شيوعية:

1998 زرع قنابل فى الكونجرس:

شهد مبنى الكونجرس الأمريكي، حوادث دامية أثارت صدمة العالم في مناسبات عدة، أحدثها كان اقتحام مبنى الكونجرس مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل شرطيين ومنفذ الهجوم نوح جرين، هذا بجانب اقتحام الكونجرس خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهد مبنى الكونجرس العديد من الحوادث فى مختلف المناسبات والسنوات الماضية، وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز تلك الحوادث:اقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.واستخدمت قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعين منهم، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع.واعتقلت السلطات الأمريكية، عددا من أنصار ترامب خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عدد من1835 حادث إطلاق نار على الرئيس جاكسون..وفى يناير 1835 حاول الرسام العاطل ريتشارد لورانس إطلاق النار على الرئيس أندرو جاكسون خلال جنازة، لكن الرصاصة فشلت في الخروج.في يونيو من عام 1854، احتد النقاش ووصل لاشتباكات بين ويليام تشرشويل وويليام كولوم الممثلين لولاية تينيسي.واحتدم النقاش بينهما داخل قاعة المجلس أدى إلى انفعال الأخير، ليقفز من مكانه في اتجاه خصمه تشرشويل، الذي مد يده في تلك اللحظة إلى جيبه لرفع مسدسه، إلا أن النائب بيرتون كريج ممثل نورث كارولاينا أمسك بيده ومنعه من استخدام سلاحه، في واقعة وصفتها الصحافة انذاك بأنها مشهد مؤسف ومخز.عام 1856، شهدت الكونجرس الأمريكى مشاحنات ومشاجرة بين ممثلى الشعب ووصلت بأن أحد النواب رفع سلاحه في وجه معارضه.واعتدى النائب بريستون بروكس من ولاية ساوث كارولينا على السيناتور تشارلز سومنر من ولاية ماساتشوستس بأداة صلبة على الرأس، كادت تقتله، بعد أن عارض الأخير قانونا يترك لبعض الولايات الحق في التصويت المحلي على مسألة العبودية، وتعرض لبعض زملائه أثناء الخطاب بالسب.عام 1947، أطلق عضو سابق بقوات تأمين المبنى النار على سيناتور ولاية أوهايو، جون دابليو بريكر، بعد أن خسر الأول أموالا استثمرها في شركة صفيت بالولاية.في مارس عام 1954، أطلق 4 أفراد ينتمون للحزب القومي البورتوريكي النار على أعضاء مجلس النواب احتجاجا على ضم الولايات المتحدة لبلادهم قبل عقود وعلى خلفية مطالبات بالاستقلال. وأوضح الموقع الرسمي لمجلس النواب آنذاك، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 نواب ومحاكمة المنفذين.في عام 1983 انفجرت قنبلة في الجناح الشمالي للمبنى، ولم تحدث إصابات.وأشارت السلطات انذاك إلى أنه تم اتهام 7 أشخاص وصفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في منظمة شيوعية مسلحة، إلا أن 3 منهم فقط أقروا بكونهم مذنبين بشكل رسمي.نشرت صحيفة نيويورك تايمز عام 1998، تقريرا قالت فيه أن قاعات الكونجرس شهدت اضطرابات وحوادث عنيفة شتى، ما بين زرع قنابل منزلية الصنع احتجاجا على بيع الولايات المتحدة للسلاح.