التنمية المحلية: زيارات محافظات الصعيد تستهدف مواجهة تحديات الإنتاج

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قيام برنامج تنمية الصعيد من خلال المكتب التنسيق والوحدة التنفيذية بمحافظة سوهاج، بإجراء زيارات مرجعية لـ 20 ورشة من أعضاء تكتل الأثاث بطهطا محافظة سوهاج لمعرض لومارشيه، وهو المعرض الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد 4 من مصانع الأثاث المتطورة في القاهرة الكبرى، وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر مارس ٢٠٢١ بالتنسيق مع غرفة صناعة الأثاث واستشاري التكتلات "مكتب مكاري للخبرة الاستشارية".وقال وزير التنمية المحلية إن الهدف من تلك الزيارات تذليل العقبات ومواجهة تحديات الإنتاج من خلال التعرف على الألات والمعدات الحديثة والأساليب المطورة لزيادة القدرة الإنتاجية لتلك التكتلات والتعرف على آخر ما وصل إليه مجال تصنيع وبيع الأثاث، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذا التكتل إنتاجيًا وتسويقيًا وإداريًا، مما يعود على التكتل بالفائدة في تطوير أدوات الانتاج لزيادة الانتاجية والكفاءة.