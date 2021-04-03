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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

السبت 03/أبريل/2021 - 01:08 م
وعد جرجس
وعد جرجس
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة السورية وعد جرجس٬ في السادسة من مساء اليوم٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "جرجس" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: وتأتي سنين٬ في قلبي أناشيد٬ كن غريبا٬ لا تكن مثلي٬ وقصيدة مع خالص الشكر والمودة".

وعد جرجس شاعرة وكاتبة سورية مقيمة في ألمانيا٬ من مواليد الحسكة. وعن مسقط رأسها في الحسكة تقول: "تربت رئتي على هواء الجزيرة التي احتضنتني حتى سن التاسعة عشر حين هاجرت حضنها متجهة إلى بلد الاغتراب ألمانيا بعد حصولي على الشهادة الثانوية.

لا أملك هواية ما بل هي التي تملكني ولا أبعث فيها من أنفاسي بقدر ما تبعث هي فيني من أنفاس الحياة.

أحب الرسم وهو يملكني لكني لم أشهر حبّه بعد للعلن أما الكتابة والشعر فهما عشقي العلني منذ أن تبرعمت مراهقتي حين كتبت أول قصة قصيرة لي، وكانت بعنوان حافية القدمين، ولم يتسع الكون لسعادتي بها.

في سورية وقبل أن تهاجر إلى ألمانيا٬ عملت وعد جرجس محررة صحفية في جريدتي البعث وتشرين إلى مشروع للعمل في مكتب جريدة الثورة، ولكن لم يحدث بسبب الهجرة من البلاد.

وفي ألمانيا حيث تقيم الآن تعمل على استكمال دراستها والتخصص في الإرشاد النفسي.

شاركت في المهرجان الشعري الغنائي الموسيقي الأول في أوروبا الذي أقامته الرابطة المهجرية للإبداع المشرقي إحياء لذكرى الشاعر والكاتب السوري الراحل عبد الأحد قومي.

كما شاركت في مهرجان الاحتفال بالذكرى الواحد والستين لثورة نوفمبر في مدينة باتنة الجزائرية بدعوة من جمعية بلقيس الثقافية.

صدر لها مجموعة من المؤلفات ما بين الدواوين الشعرية٬ والرواية والمجموعة القصصية نذكر منها: ديوان "شهقات ملونة"٬ رواية "حب زهرة"٬ مجموعة قصصية بعنوان "للواقع ظل يتنفس"٬ كتاب حكم وعبر يومية بعنوان "مواسم الأنفاس"٬ إضافة إلى رواية بعنوان "زوايا صامتة".

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