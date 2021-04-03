«سعفان» و«الداودي» يسلمان 160 شهادة إتمام التدريب بقفط

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، اليوم السبت، 160 شهادة إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، منها 120 شهادة اتمام التدريب على مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والسباكة، والمساحة بمركز قفط، و40 شهادة اتمام التدريب على مهن التفصيل والحياكة والسباكة المنزلية والكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا، بحضور نواب مجلسي النواب والشوري بقنا، والدكتور بركات حسانين مستشار شيخ الأزهر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.وقال الوزير، إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.وأوضح أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.