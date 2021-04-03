عدم دستورية بعض مواد قانون التخلص من البرك والمستنقعات

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو،بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.وشيدت المحكمة، في الدعوى رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية" قضائها، على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى. ومن ثم، يكون مخالفًا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.