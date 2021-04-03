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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: عرض البث المباشر لموكب المومياوات الملكية بميدان المحطة

السبت 03/أبريل/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تشارك محافظة أسوان في الحدث الأول من نوعه والذي ينتظره المصريين والعالم أجمع، وهو نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

ووجه اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، للمسئولين بتجهيز شاشة عرض بلازما كبيرة وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي بميدان المحطة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة البث المباشر لهذا الحدث العالمى والعمل الرائع الذى ليس له مثيل فى التاريخ القديم أو الحديث.

ووجه المحافظ الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان زيدان، مساعد وزير مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف بأن مصر والعالم أجمع سيشارك في هذا الإحتفال المهيب بنقل مومياوات ملوك مصر العظام من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف الحضارة حيث يعتبر متحف الحضارة توأم لمتحف النوبة بأسوان ولاسيما أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بأنشاء المتحفين معًا.

وأوضحت أن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى الذى تم نقله من معبد جرف حسين والذى ستكون موميائه أحد المومياوات الـ 22 التى ستنقل إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما أن بلاد النوبة تضم 6 معابد لهذا الملك العظيم يأتى على رأسهم معبدى أبو سمبل اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

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