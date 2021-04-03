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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمعية المصدرين تعلن استراتيجية الترويج للصادرات لعام 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أعلنت جمعية المصدرين المصريين، حزمة جديدة من خدمات المصدرين والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية والتصدرية للشركات المصرية، بما يهدف إلى زيادة الصادرات الوطنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ضمن رؤية مصر 2030.

ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة لجمعية المصدرين المصريين بالتزامن مع البرامج والأنشطة المتخصصة لتأهيل الشركات للتصدير والنفاذ الي مختلف الأسواق المستهدفة بجانب خلق جيل جديد من المصدرين للعمل علي زيادة ونمو الصادرات والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية وإتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت باتحاد الصناعات المصرية، بحضور اللواء المهندس حافظ حسن مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون المالية والإدارية والمشرف علي مركز تدريب التجارة الخارجية، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين.

و أكد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، أن حزمة الخدمات التي تقدمها الجمعية لمجتمع المصدرين بجانب التعاون الثلاثي مع الاتحاد ومركز تدريب التجارة الخارجية تفتح آفاق جديدة لنمو الصادرات الوطنية من خلال تبني تنفيذ برنامج حاضنة المصدرين الجدد.

وأشار «عبدالعظيم»، إلى أن برنامج حاضنة المصدرين الجدد تستهدف 4 دورات لتأهيل الشركات للتصدير، معربًا عن أمله في أن يتطور البرنامج الي فكرة إنشاء أكاديمية لخدمة الصادرات وصياغة خطة مشتركة لنمو الصادرات.

وأعلن المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إعداد استراتيجية مشتركة لنمو الصادرات المصرية في أسواق شرق وغرب ووسط أفريقيا من خلال التكامل بين الخدمات التي تقدمها إكسبولينك ولجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية والتي تشمل التأمين على الصادرات وتوفير الخدمات اللوجيستية ونشر ثقافة التصدير وتدرييب وتأهيل مصدرين جدد.

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