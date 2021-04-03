ضبط 11 سيارة ملاكي تعمل «أجرة» في بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببحث مشكلة شكوى الواردة بشان تضرر سائقى التاكسي من قيام بعض السيارات التي خرجت من الإحلال والتجديد وتقوم بالعمل كسيارة أجرة " تاكسي" على الرغم من خروجها من شريحة الأجرة، ومطالبين بالتدخل.وكشفت الإدارة العامة لمرور بني سويف أنها تقوم بحملات مرورية وبصفة مستمرة ويومية لمتابعة حركة سير عمل السيارات بالمواقف والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة والعمل على التصدى لتجاوزات قائدى المركبات ومدى إلتزامهم بخطوط السير وقواعد وآداب المرور.وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 11 سيارة ملاكى تعمل كأجرة بالمحافظة بواقع: 8 سيارات ملاكي بني سويف، و2 سيارة ملاكي مصر، وسيارة واحدة ملاكي جيزة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكيها.