مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

لم تكن مبادرة ''حياة كريمة'' كغيرها من المبادرات، إلا أنها كانت بمثابة شعاع النور الذي توجه إلى القرى ليساهم بدوره أنارة كافة الطرق المظلمة أمام الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا في أسوان، حيث إنها جاءت لتوصلهم إلى بر الأمان بعد سنوات طويلة من المعاناة يعيشوها برفقة أبناءهم ولم يكن أحد على دراية بها، ولكن دخول المبادرة كان النجدة لهم لتحسين الحالة الاجتماعية، ورفع كفاءة منازلهم القديمة المتهالكة، وإنقاذهم من لدغات العقارب والثعابين، التي يتعرضون لها باستمرار.توجهت ''الدستور '' لقرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، لتحاور أحد الأهالي الذين تم ترشيح منزلهم، ضمن المبادرة الرئاسية ''حياة كريمة''، حول المبادرة ومساهمتها في رفع المعاناة عنهم:تحت أسقف مغطاه من جريد النخيل وحوائط مبنية من الطين أو ما يعرف '' الطوبةالخضراء'' وهو عبارة عن خليط من الطين وقش القمح حتى يزيد درجه تماسكه بشكل أكبر، تعيش أسرة مكونة من 5 أفراد، الزوج والزوجة وبرفقتهم 3 أطفال بأعمار سنية مختلفة.وبتجولنا داخل المنزل نجد أنه يتكون من غرفتين ومطبخ ودوره مياه، ولكنه فاقد بشكل كامل لكافة الوسائل التي تتطلبها المعيشة الكريمة، حيث إن هناك بعض الحوائط المغطاه بالأكياس لتضررها من عدم وجود صرف صحي، ومغلق ولا يوجد به أي نوافذ لتهويته أو دخول الشمس له، والإضاءة بداخله شبه معدومة نظرًا لتواجد 2 مصباح صغير كفاءته قليلة، يساعد على تواجد سرسوب من الضوء لمن يقترب منه فقط فهو أشبه بـ'' الشمعة''، ولكن ظروفهم الاجتماعية لاتسمح لهم لتغيره بأخر ذو بكفاءة أعلى أو إضافة المزيد منهم، لتوفير الإضاءة الكافية التي تحميهم عند ظهور العقارب والثعابين وتجولها بالمنزل.يقول رجب عبد الفتاح أحمد، عامل بناء، 33 عامًا، إن منزله ضمن المنازل التي تم ترشيحها لأعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بالمبادرة الرئاسية '' حياة كريمة '' بقرية الرغامه شرق بمركز كوم أمبو، حيث إن منزله مبنى من '' الطين'' أو المعروف بأسم '' الطوبة الخضراء''، وأنه يعيش فيه برفقة أسرته المكونة من 4 أفراد منذ حوالى 25 عامًا، موضحًا أن أسقف منزله مصنوعة من جريد النخيل ما يساهم في معاناتهم بشكل مستمر وخاصة في فصل الشتاء وعند تساقط الأمطار، وعند نزول المياه عليهم يجمع أسرته ويتجه بهم إلى منزل أحد جيرانه ليختباوا بعيدًا عن المطر وللحفاظ على صحتهم نظرًا لمعاناة احد أطفاله من الحساسية على الصدر، وبعد انتهاءه يعودوا إلى منزلهم مره اخرى.وأضاف لـ ''الدستور'' أن عدم تواجد الصرف الصحي داخل المنزل تسبب في وجود تصدعات وتشققات في الحوائط ما يعرض حياتهم للخطر، ولكن ظروفهم الاجتماعيه لاتسمح لهم لتغيره بأخر أو حتى ترميم المنزل، وأنه منعدم أيضًا من وسائل الاضاءه، حيث أن هناك 2 مصباح ذو جوده ضعيفة جدًا وتكاد أن تكون خافته، حيث أن واحد منهم يتوسط غرفة النوم والمطبخ ودوره المياة، والآخر في الغرفة الخارجية للمنزل.بينما أوضحت زوجته، أنهم يعانوا بشكل مستمر من لدغات الثعابين والعقارب خاصة في فصل الصيف، حيث أنه نظرًا لعدم توافر الإضاءة الكافية داخل المنزل بأكمله تتكرر معاها ومع أطفالها الصغار اللدغات مما يهدد يعرض حياتهم للخطر بشكل مستمر، مشيره إلى أن عند أدائهم للأعمال المنزليه يمسك المصباح لها زوجها حتى يوفر الضوء لها حتى تنتهي من أعمالها، وكذلك هي تتجول به وراءاطفالها عند تتوجهم إلى المطبخ ودورة المياه لتضيأ لهم.واستكملت لـ'' الدستور'' أن ابنها لديه حساسية على الصدر وضيق في التنفس ويتعرض للدغات العقارب أيضًا، ما يؤدي إلى معاناته بشكل مستمر وتردده إلى المستشفى نظرًا لمرضه المستمر، ولكنهم ليس لديهم الإمكانيات المالية التي تتيح لهم شراء العلاج له أو إجراء كشف طبي لدى طبيب خاص لكي يحدد لهم ما يعنيه بشكل دقيق.وبالنسبة لترشيح منزله ضمن المبادرة الرئاسية ''حياة كريمة''، عبر رجب عبد الفتاح أحد، ابن قرية الرغامة شرق، قائلًا: ''حياة كريمه أول مبادرة تدخل وتحب تطور، وهتوفرلي إننا نعيش في أمان أنا وأولاد، وتساهم في حمايتنا أنا وأولادي من لدغات العقارب والتعابين اللي بنلاقيها''.وناشد المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والجمعيات الخيرية بمساعدتهم وتوفير الأمان لهم لحين البدء في المبادرة الرئاسية ورفع كفاءة منزلهم، من خلال توفير سكن آخر لهم بديلًا لمنزلهم لأنه يشكل خطوره ويهدد حياتهم باستمرار أثر لدغات العقارب والثعابين، بالإضافة إلى أن به تشققات وتصدعات لعدم وجود صرف الصحي، ما أدى إلى تسرب المياه للحوائط ولكنها لا تتحمل لأنها مبنية من الطين.