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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العالم يتجاوز 130 مليون إصابة بكورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:15 م
حالات كورونا
حالات كورونا
وكالات
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 130 مليون حالة.

وتواجه الصين ارتفاعا في حالات الإصابة في إقليم "يونان"، بينما شهدت كوريا الجنوبية أكثر من 500 حالة إصابة لليوم الرابع على التوالي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.


وأظهرت الاختبارات إصابة رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز بفيروس كورونا، بعد الخضوع لفحص أولي للمستضد لإصابته بالحمى.

وتلقى أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يمكن أن يستأنف المسافرون، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، رحلات السفر الترفيهية في البلاد.

وقالت المملكة المتحدة إن لقاح "أسترازينيكا" مازال آمنا، فيما أصبحت هولندا أحدث دولة تفرض قيودها على استخدام اللقاح بسبب مخاوف من جلطات دموية.

وتخفف ولاية كاليفورنيا الأمريكية القيود على الأحداث الداخلية، وتسمح نيويورك بإعادة فتح أماكن العروض الفنية والأماكن الترفيهية بثلث طاقتها الاستيعابية.

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