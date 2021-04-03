وزير النقل يتفقد ورش الإضافية بمحطة سكة حديد المنيا ويلتقي بالعاملين

يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ورش صيانة القطارات بمحطة سكة حديد المنيا، بعد أن تفقد يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محطة سكة حديد المنيا، وألتقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم وشكاويهم.وشدد وزير النقل خلال تفقده محطة سكة حديد المنيا على تكثيف أعمال النظافة داخل المحطة وعلى الرصيف وشريط القطار وإزالة الحشائش الموجودة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.ويعقد وزير النقل خلال تفقده بورش الإضافية لقاء مع سائقي القطارات والإداريين والعمال ويستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم.