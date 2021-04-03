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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يستقبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

السبت 03/أبريل/2021 - 01:00 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم بمدينة وادي النطرون، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود عبده حسين رئيس اللجنة والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة،حيث تأتى الزيارة فى إطار جولات اللجنة الميدانية بمحافظات الجمهورية لمتابعة توصياتها التى تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع مع متابعة المشروعات الرياضية التى يتم إنجازها على أرض المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب واعداد الابطال لاهميتها ومراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية،مشيرا الى التفاهم والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، مشيرًا أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وهو ما ظهر جليا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بتنفيذ 92 مشروعًا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه.

كما أكد محافظ البحيرة أن المحافظة ستشمل المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى المزمع بعدد ٦ مراكز "دمنهور- كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسي - أبو المطامير- وادي النطرون " بعدد ٤٢ وحدة قروية و٣٨٤٥ تابع بجميع القطاعات، مؤكدا على أن إنجازات الدولة على أرض محافظة البحيرة خلال العامين الماضيين فقط بلغت ٢٩٦٠ مشروع بتكلفة ٦٦ مليار جنيه.

وقدم رئيس لجنة الشباب درع مجلس النواب ولجنة الشباب للمحافظ تقديرا للجهود المخلصة والكبيرة التى تقوم بها المحافظة فى دعم النشاط الرياضى مشيرا ان اللجنة تضم فى عضويتها مجموعة على درجة كبيرة من الخبرة والتخصصات فى كافة المجالات الشبابية والرياضية لخدمة الحركة والنشاط الرياضى والشبابى بمصر، مع التوصية بمراعاة عمل رامبات لخدمة ذوى الهمم بكافة مراكز الشباب والمشروعات الرياضية المنفذة.

كما قام الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بعرض أهم الإنجازات التى تشهدها المحافظة فى قطاع الشباب والرياضة والموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بإجمالي عدد ١٧٢ مشروع بتكلفة ٢١٢.٥ مليون جنية منها ٥٧ مشروع تم الانتهاء منها بتكلفة ٦٠ مليون جنية،وجارى العمل بعدد ١١٥ مشروع بتكلفة ١٥٢.٥ مليون جنية.

كما أستعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة ابرز الانجازات والجوائز التى حققتها المديرية خلال عامين والتى تمثلت في توقيع بروتوكول بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة مع شركة استادات لتطوير الاستاد والصالة المغطاة من ۲۰۲۱٦۱ وتنتهي في ٢٠٢٢٦۳۰بإجمالي عدد المستفيدين من أنشطة التدريب على مستوى جميع مراكز الشباب عدد ١٣٦ الف متدرب وشاب وخريج وأصبحوا مؤهلين لسوق العمل.

وفي مجال الأنشطة قامت المديرية بتنفيذ ٤٩ مبادرة و٤٠٠٠ نشاط بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة على مستوى
مديرية الشباب والرياضة بجميع اداراتها المركزية والفرعية ومراكز شبابها وانديتها اكثر من ١.٥ مليون شاب وفتاة،وتم محو أمية ١٨٠١ مواطن بفصول محو الأمية بمراكز الشباب.

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