شقيقان في هتك عرض عامل بالتبين: «صورناه عريان علشان ميفضحناش»

أدلى الشقيقان المتهمان بهتك عرض عامل، وتصويره عاريًا في منطقة مقابر التبين، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مايو والتبين الجزئية.وقالا المتهمان إن المجني عليه يسكن معهما في العقار بمنطقة التبين، وأنهم يعيشان بمفردهما واعتادا على استقبال اصدقائهما من الشباب والفتيات، في مسكنهما، ولكن المجني عليه متطفل واعتاد التلسن عليهما في المنطقة بإحضارهما فتيات وإقامة علاقات مشبوهة.وأضافا أنهما قبل الواقعة قاما المجني عليه بتصويرهما أثناء صعودهما السلالم برفقة فتاتين، وبدأ يبتزهما، فخططا لكسر أعينه ومسك عليه فيديوهات لإبعاده عنهما وخوفًا من فضح أمرهما للجيران، فاستدرجاه إلى المقابر وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، لابتزازه، ولكنهما تفاجأوا بإبلاغه عنهما، مضيفين أنهم لم يهتكا عرضه ولكنهما صوروه عاريًا فقط: «عايزينه يبعد عننا ويسيبنا في حالنا.. ده كان بيهدد يفضحنا في الحتة».أقدم شقيقان على هتك عرض عامل بمطعم داخل مقابر الشيخ محفوظ، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، حيث وثق المتهمان جريمتهما بمقطع فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.كان تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا من شاب عمره 18 سنة، يعمل بمطعم «فلافل»، مفاده قيام شقيقين - جيرانه، باستدراجه داخل إحدى المقابر، وقاما بهتك عرضه وتصويره مقطع فيديو وسرقة هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين صحة من ورد من بلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر وتبين أنهما «ياسر، وشقيقه أحمد».وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.