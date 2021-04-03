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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيت يحمينى» ينهى المبادرة الطبية للكشف على 470 مواطنا بالوادى الجديد

السبت 03/أبريل/2021 - 12:59 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
محمد مهدي
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انتهت القافلة الطبية "بيت يحيمنى" بمحافظة الوادي الجديد في توقيع الكشف على عيون 470 من أهالى قرية الجزائر مركز الخارجة بالوادى الجديد والقرى المجاورة والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وتم توزيع 180 عبوة قطرات وتشخيص احتياج 170 من الأهالى لنظارات طبية وتشخيص احتياج 65 لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيدًا لتسليم النظارات وإجراء العمليات قريبًا.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن مبادرة "بيت يحمينى" تنظم فعالياتها التنموية في الوادي الجديد مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وأن القافلة الطبية كانت جزء من قافلة موسعة أستهدفت توزيع 15 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر إستحقاقًا بقرية الجزائر فضلًا عن قرية جورماشين مركز باريس وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكد عبدالجليل أنه سبق لمؤسسة صناع الخير للتنمية توزيع عدد 15 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر إستحقاقًا بقريتيى الجزائر وجورماشين الشهر الماضى كما أختتمت أعمال قافلة طبية موسعة نفذتها بقرية جورماشين تم خلالها توقيع الكشف فى مجالات العيون والجلدية والباطنة والأطفال وتبعها توزيع النظارات الطبية وإجراء عمليات العيون كل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكدت ناهد يسري مدير قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر إحتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.

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