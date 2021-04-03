قطر تسجل 870 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 748 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و122 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 182548 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 15544 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1754221 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 16776 حالة.وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 301 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 468 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 165471 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21993 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 889202 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.