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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف سلع بـ42.9 مليون جنيه.. وإنتاج 82.4 مليون رغيف بالأقصر في مارس

السبت 03/أبريل/2021 - 12:53 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن تفاصيل العمل خلال شهر مارس الماضى.

وأوضحت أنه انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 82.4 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف يوم من خلال 307 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3872 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،08 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 55738 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لشئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني و169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، تم صرف السلع التموينية مقررات شهر مارس 2021 بمبلغ قدره 42.9 مليون جنيه بنسبة 99.7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية، أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.

كما تم توزيع وتسليم 875 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وفى المواد البترولية والبوتاجاز تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 329729 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 13680 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

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