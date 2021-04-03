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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مع قرب رمضان.. 8 فوائد مذهلة للخروب

السبت 03/أبريل/2021 - 01:11 م
الخروب
الخروب
هويدا سعيد
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مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات، والتي تعتبر الشيء الأساسي على مائدة الأفطار في شهر رمضان، ومن أشهر تلك المشروبات هو الخروب.

ونرصد بحسب موقع " healthline" أهمية الخروب خلال شهر رمضان.

لماذا تأكل الخروب؟
يمكن أن توفر لك إضافة الخروب إلى نظامك الغذائي العديد من الفوائد الصحية.

لعلاج ضغط الدم
نظرًا لأن الخروب غني بالألياف بشكل طبيعي ولا يحتوي على مادة الكافيين، فهو مثالي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أنقاص الوزن
كما أن محتوى السكر والدهون المنخفض يجعله إضافة غذائية رائعة أو بديلًا للشوكولاتة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

مفيد للبشرة والعين
مفيد للبشرة وصحة العين، حيث إنه يحتوي على العديد من الفتيتامينات مثل " A وB-2.

علاج الجهاز الهضمي
قد ترغب في النظر في تناول الخروب إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، وهو يحتوي على مركبات غذائية توجد في النباتات مما يساعد على معالجة السموم ومنع نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

علاج الأسهال
تساعد السكريات الطبيعية في الخروب أيضًا على زيادة سماكة البراز الرخو. تشير الأبحاث إلى أن عصير الخروب يمكن أن يكون طريقة آمنة وفعالة لعلاج الإسهال لدى الأطفال الصغار والبالغين.

نسبة كبيرة من الألياف
يحتوي الخروب أيضًا على نسبة عالية من الألياف والبكتين والبروتين.

خفض نسبة الكوليسترول في الدم
يعمل الخروب على نقص نسبة الكوليسترول في الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
يعمل الخروب على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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