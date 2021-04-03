الأنبا باسيليوس يترأس احتفالات كاتدرائية يسوع الملك

احتفلت كاتدرائية يسوع الملك بتجليس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك على كرسي الإيبارشية، وكذلك تذكار السيامة الكهنوتية له.كما تم الاحتفال بعيد الأم باجتماع الأسرة بحضور الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا رعاة الكاتدرائية وأسر الكاتدرائية.بدأ الاجتماع بموكب الشمامسة، أعقبه فقرة الترانيم لكورال اجتماع الأسرة بقيادة المرنمة ميرفت جاد وكلمات شكر من رئيس مجلس الكاتدرائية يسري غالي، والأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.وتضمن اليوم أيضًا إلقاء خدام الاجتماع لبعض الأبيات الشعرية، كما تم توزيع الهدايا، وإعطاء التنبيهات للفترة القادمة، واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية من الأنبا باسيليوس لكل الشعب.