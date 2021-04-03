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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعليق الاجتماعات بكنائس عزبة النخل فى القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:57 م
الأنبا سيداروس
الأنبا سيداروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أصدر الأنبا سيداروس، الأسقف العام لعزبة النخل في القاهرة، عدة إجراءت احترازية في كنائس الإيبارشية.

وقال أسقف عام عزبة النخل، في بيان له: "تعليق كافة الاجتماعات والرحلات والمؤتمرات، بالإضافة إلى تعليق الاجتماع الأسبوعي له وذلك حتى عيد القيامة المجيد".

وتابع: "يقتصر الافتقاد على التليفون المنزلى، مُشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بكل دقة".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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