مكافحة المخدرات تضبط حشيش وأقراص بقيمة 4 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته 120 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.بمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 840 ألف جنيه تقريبًا.وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته "40 ألف قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى، هاتف محمول".بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و200 ألف جنيه تقريبًا.وتم رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرة الهيروين بمحافظتى القاهرة والجيزة، متخذين من دائرتى قسم شرطة السيدة زينب والطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، سلاحين أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات.وأسفرت الجهود عن ضبط "كمية من مخدر الهيروين،مبلغ مالى، هاتفان محمول، سلاح أبيض" بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.