رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مكافحة المخدرات تضبط حشيش وأقراص بقيمة 4 ملايين جنيه

السبت 03/أبريل/2021 - 12:49 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته 120 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 840 ألف جنيه تقريبًا.

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته "40 ألف قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و200 ألف جنيه تقريبًا.

وتم رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرة الهيروين بمحافظتى القاهرة والجيزة، متخذين من دائرتى قسم شرطة السيدة زينب والطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، سلاحين أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات.

وأسفرت الجهود عن ضبط "كمية من مخدر الهيروين،مبلغ مالى، هاتفان محمول، سلاح أبيض" بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن