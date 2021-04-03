حفل خيري للأطفال الأيتام بالقليوبية (صور)

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي في ترسا بطوخ القليوبية، اليوم، حفلا خيريا للأطفال الأيتام بالقرية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، مع اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وقال المهندس زكي عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحفل شارك فيه أكثر من 100 طفل يتيم بالقرية، حيث تم عمل حفل ترفيهي للأطفال والاستعانة بعدد من شباب القرية لعمل حفلا للأطفال والألعاب الرياضية لهم، كما تم توزيع الهدايا العينية ووجبات طوال اليوم وأيضا العصائر عليهم.أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تقيم هذا الحفل سنويا للأطفال، حيث يتم تنظيم رحلة ترفيهية لهم لمدينة القاهرة، ولكن هذا العام تم الاقتصار على عمل حفلة لهم داخل حديقة الجمعية بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.وفى السياق شاركت مديرية الصحة بالقليوبية فعاليات تنفيذ حملة رفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال والتي أطلقتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن تزامنا مع الاحتفال بيوم اليتيم.قامت لجنة من مديرية الصحه تضم الدكتور خالد عبد الغنى وكيل الوزارة، والدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة ماريان ميلاد مدير إدارة الثقافة بالمرور على دور الأيتام بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة، ومشاركة الأطفال الاحتفال السنوي وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال واتباع السلوكيات الصحية السليمة، وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.كما تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم، وتحويل الأطفال الذين تحتاج حالتهم الصحية لعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.