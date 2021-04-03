10 ملايين جنيه لتطوير 10 طرق بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق بالمحافظة، أعلنت تفاصيلها مديرية الطرق والنقل اليوم السبت، تضمنت تسليم 10 مواقع بمراكز دمياط وفارسكور لبدء تنفيذ عمليات رد الشيء لأصله باعتمادات مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.وأكدت المديرية، أنه ستتم متابعة هذه العمليات بصفة مستمرة للتأكد من تنفيذها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد والمعايير الفنية والهندسية طبقًا لما وجهت به محافظ دمياط فى هذا الشأن.وقال المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل في دمياط، إن المواقع التي دخلت التطوير هي طريق العزازمة، وطريق قرية السلام عزبة الباز، وطريق النخل بسيف الدين في مركز الزرقا بدمياط، وشارع مسجد السلام بالسلخانة.وأضاف بدوي، أن المواقع تشمل أيضا، شارع وسط البلد بسيف الدين وشوارع قرية على الدين، وتشمل أعمال رد الشئ لأصله في قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط وطريق قرية البصارطة وهي إحدى أكبر قرى مركز دمياط، حيث بها طريق المدرسة الإعدادي، وقرية كفر تقي وطريق العزازمة الرحامنة.وتابع، أن المواقع المذكورة تم تسليمها إلى المقاولين لتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله وتطويرها، مؤكدا أن هناك خطة لتطوير الطرق الرابطة بين القرى ومراكز دمياط الفترة القادمة، كما تم تمهيد طريق الجواهرة عن طريق استخدام ناتج الطرق لحين إدراجه في خطة التطوير ضمن الخطة الاستثمارية.