571 وفاة و28 ألف إصابة بكورونا فى بولندا

سجلت وزارة الصحة في بولندا اليوم السبت، 28 ألفا و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و415 ألفا و584 حالة.وقالت الوزارة، حسبما ذكر "راديو بولندا"، إنه تم تسجيل 571 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 54 ألفًا و737 حالة.