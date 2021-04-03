القبض على 3 بهيروين فى السيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة من الهيروين بمنطقة السيدة زينب.تعود الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سلاحين أبيض" بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.