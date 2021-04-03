القبض على 3 بهيروين فى السيدة زينب
السبت 03/أبريل/2021 - 01:02 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة من الهيروين بمنطقة السيدة زينب.
تعود الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سلاحين أبيض" بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تعود الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سلاحين أبيض" بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.