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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبد الغفار: مشروع جامعة الإسكندرية الجديد يأتي في إطار تطوير التعليم العالي

السبت 03/أبريل/2021 - 12:43 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار،
ريم محمود _اسراء جمال
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال الإنشاءات للمباني الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن إنشاء مشروع جامعة الإسكندرية الجديد، يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من خلال الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية، بما يجعلها ذات تنافسية عالمية، مشيرا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للمجمع الجديد من حيث قربها من كافة الخدمات ويعتبر امتدادًا جديداً للجامعة فى منطقة لوجيستية جديدة بمحافظة الإسكندرية ، مؤكدا أن إنشاء ذلك المجمع سيحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعى داخل المحافظة ، من خلال توفير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وغير نمطية تواكب سوق العمل المحلى والدولي والإقليمي.

واطلع رئيس جامعة الإسكندرية وزير التعليم العالى على الموقف التنفيذى للمشروع والتصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة وبرامجها الدراسية، مؤكدا على أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية للمشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتكون ذات تصميم معماري متميز يواكب الثورة الصناعية ، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية لتخريج وإعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة ليكون مجمع الكليات الجديد smart campus و green campus.

وشهدت الزيارة عرضًا تقديميا مصورا، قدمه المهندس محمد نصر، استشاري المشروع، عن التصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة ومخطط المجمع الجديد الذي يضم مركز جامعة الإسكندرية للمؤتمرات و 16 مبنى، ومركز solar energy والمكتبات المركزية وقاعات التدريس السنوية والرئيسية، والمتحف، ومركز طبي متكامل، والمراكز البحثية وأكاديمية للمبدعين ومركزا للابتكار وريادة الأعمال، ومحطات معالجة لمياة الصرف الصحى لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، ومدارس الجامعة التى تشرف عليها الجامعة ومجمع رياضي.

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